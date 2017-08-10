Футболист Тарасов позвал игрока «Рубина» на мужскую разборку в ресторан

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в Instagram обратился к защитнику казанского «Рубина» Дмитрию Кудряшову.

«Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!!! Разберемся как мужики», — написал полузащитник железнодорожников, приложив фотографию, сделанную во время потасовки футболистов во время матча пятого тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин».

Конфликт между участниками встречи произошел на 34-й минуте встречи, проходившей в среду, 9 августа, в Казани. Невольным инициатором выступил футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев, жестко сыгравший в подкате против защитника казанского клуба Эльмира Набиуллина, после чего футболисты «Рубина» бросились на владевшего мячом хавбека москвичей Алексея Миранчука. К месту событий подбежали Тарасов и Кудряшов. Футболисты вступили между собой в словесную перепалку.

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Видеозапись лучших моментов встречи опубликована на канале ЛУЧШИЙ ВИД СПОРТА в YouTube. Драка — с 34-й секунды по начало первой минуты.