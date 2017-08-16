Орешкин заявил о росте дедолларизации России

Россия сокращает зависимость своей экономики от доллара, тенденцию усиления роли национальной валюты нужно поддерживать. Об этом в среду, 16 августа, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, в России наблюдается тренд на дедолларизацию экономики, на этом фоне ЦБ сделал несколько важных шагов для сокращения выдачи валютных кредитов.

«Тренд на увеличение роли рубля, я считаю, это тот тренд, который нужно полностью поддерживать и отходить в том числе от валютных кредитов. Потому что валютные риски мы видим, к чему могут приводить», — сказал Орешкин.

7 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия сократит зависимость своей экономики от доллара в ответ на новые санкции США.

В июле Банк России отмечал тенденцию к дедолларизации активов и обязательств во всех сегментах российской экономики.