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В пешеходных зонах Ставрополья установят ограждения из-за терактов в Европе

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Заграждения установят в пешеходных зонах в Ставропольском крае в качестве мер безопасности. Об этом сообщается в понедельник, 21 августа, на сайте губернатора региона Владимира Владимирова.

По словам главы края, в первую очередь исключить возможность заезда транспорта в места массового скопления людей нужно в городах Кавказских Минеральных Вод (Кавминводы). В частности, ограждения следует использовать на Курортном бульваре в Кисловодске.

«Во всех общественных местах наряду с полицией должны нести службу казачьи патрули. Необходимо увеличить их численность, чтобы противодействовать возможным угрозам», — добавил Владимиров.

Как отмечается, решение принято губернатором после ряда терактов в Европе, для совершения которых использовались автомобили, а также после нападения мужчины с ножом на прохожих в Сургуте.

Ранее правительство Австралии разработало стратегию защиты мест массового скопления людей от террористов. Одной из важнейших задач называется ограждение пешеходных зон бетонными тумбами.

19 августа вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в центре Сургута. Семеро раненых были доставлены в больницу. Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

За два дня до этого микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный сбил полицейских, охранявших район теракта. В тот же вечер в городе Камбрильс группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Нападавших ликвидировали. Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали.

Ответственность за атаки в Сургуте и Барселоне на себя взяла группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

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