Де ла Хойя пообещал нокаутировать Макгрегора за два раунда

Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя в интервью Boxingscene заявил, что сумел бы отправить ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в нокаут за два раунда.

«Флойд Мэйуэзер — лучший боксер на планете земля прямо сейчас. Но зачем он носился с ним 10 раундов, когда он мог нокаутировать Макгрегора за 2-3», — возмутился де ла Хойя.

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44-летний экс-боксер отметил, что сам бы побил Макгрегора вдвое быстрее: «Не понимаю, когда говорят, что шансы в поединке были 50 на 50. Лучший ли Мэйуэзер боксер за последние годы? Да. Будет ли он в десятке лучших боксеров всех времен? Однозначно. И больше никаких вопросов».

До боя между Макгрегором и Мэйуэзером де ла Хойя заявлял, что их поединок — неуважение к боксу. 26 августа Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10 раунде.

Де ла Хойя провел 45 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел 6 поражений. В 2007 году он проиграл Мэйуэзеру раздельным решением судей. Последний бой де ла Хойя провел в 2015 году, после чего завершил карьеру.