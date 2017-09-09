На Ямале задержали родившую в поезде и выкинувшую ребенка несовершеннолетнюю

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) задержали девушку-подростка, которая избавилась от новорожденного ребенка. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По информации ведомства, в начале сентября на железнодорожном перегоне Харп — Лабытнанги нашли тело новорожденного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность матери.

Как оказалось, несовершеннолетняя жительница Приуральского района ЯНАО ехала вместе с матерью в поезде Москва — Лабытнанги, когда у нее начались роды. Мальчик появился на свет в туалете поезда, после чего молодая мать выбросила ребенка из вагона.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье «Убийство малолетнего или иного лица».

10 августа сообщалось, что на мусорном полигоне в Верхней Пышме Свердловской области обнаружили тела двух младенцев. Экспертиза установила, что дети — мертворожденные, у них нет телесных повреждений.

В том же месяце полицейские в Екатеринбурге искали человека, который оставил младенца в пакете на одной из улиц города.