Полиция Лондона поборется с террористами с помощью вольфрамовых шипов

Полиция Лондона продемонстрировала новое средство для предотвращения наезда террористов на автомобилях в скопления людей. О новинке рассказывается на сайте британских столичных правоохранителей.

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Нововведение под названием «Коготь» (Talon) представляет из себя сеть с вольфрамовыми шипами. По задумке изобретателей, злоумышленник при наезде на это препятствие прокалывает шины, а сеть наматывается на колеса, останавливая транспортное средство. Кроме того, опасная машина не сможет повернуть в сторону, а остановится по прямой.

«Коготь» способен остановить даже грузовики массой до 17 тонн. Установка инновационного заграждения двумя полицейскими занимает менее одной минуты.

Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих. В результате атак, по последним данным, погибли семь человек, пострадали 48. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».