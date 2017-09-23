Новичок «Зенита» захотел в «Реал»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что его конечная цель — переход в мадридский «Реал». Слова футболиста передает «Спорт-Экспресс».

«С детства понимал, что моя конечная футбольная цель — "Реал". Нет, на самом деле, целей две — мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины», — рассказал Ригони.

Ригони пополнил состав «Зенита» во время летнего трансферного окна. Он стал пятым аргентинцем, перешедшим в клуб из Санкт-Петербурга. До него к команде присоединились хавбек Леандро Паредес из итальянской «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из аргентинского «Ривер Плейта», защитник Эмануэль Маммана, выступавший за французский «Лион», и полузащитник Матиас Краневиттер, игравший за мадридский «Атлетико».

Ригони провел за «Зенит» четыре матча, в которых отметился одним голом.