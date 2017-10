Кинувший в Алекса Фергюсона пиццу футболист спустя 13 лет признался в содеянном

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас попал куском пиццы в лицо главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону в 2004 году. В этом он признался в эфире передачи A League of Their Own на канале Sky 1.

Ведущий Джеймс Корден задал футболисту вопрос о событиях 2004 года. Тогда после поражения «Арсенала» от МЮ кто-то кинул кусок пиццы в лицо Фергюсону, и до сих пор не признавался в содеянном. На вопрос о том, был ли это он, Фабрегас ответил: «Да!» Испанец также сообщил, что не целился в Фергюсона и не видел ничего, так как защитник «Арсенала» Мартин Киоун с кем-то выяснял отношения и заслонил ему обзор.

Фабрегас выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год и по итогам сезона-2003/04 стал с командой чемпионом Англии.

24 октября 2004 года «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре английской премьер-лиги обыграл дома «Арсенал» со счетом 2:0 и прервал серию «канониров» из 49 матчей без поражений. По итогам того сезона (2004/2005) чемпионом Англии стал «Челси», возглавляемый Жозе Моуринью. «Арсенал» занял второе место, «Манчестер Юнайтед» — третье.