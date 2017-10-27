Милонов вызвал на баттл ловца покемонов Соколовского

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») бросил вызов блогеру Руслану Соколовскому, осужденного после ловли покемонов в екатеринбургском храме. Видеобращение парламентария опубликовано на YouTube 27 октября.

«Дорогой Руслан, мне надоело смотреть за твоими кривляниями в интернете, которые ты себе позволяешь, оскорбляя всех и вся, в том числе даже наше Отечество и нашу веру, — говорит Милонов. — Я бы мог привлечь тебя к ответственности, даже мог бы сказать „тьфу на тебя“, но не буду этого делать. Если ты хочешь что-то сказать хоть раз в жизни вразумительное, я приглашаю тебя на нормальный fight [борьба]».

Милонов пообещал рассказать блогеру, «где зарыта собака, где она порылась и кто ее закопал», после чего Соколовский, считает депутат, «очистится от либерального шлака» и уйдет с «чистыми, нормальными мыслями». Милонов также заверил возможного оппонента, что оставит его живым. Поединок Милонов предложил провести на шоу пранкеров Вована и Лексуса Real Tal.

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В августе 2016 года Соколовский опубликовал видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. В мае 2017-го его приговорили к 3,5 годам условно за оскорбление чувств верующих, разжигание вражды и незаконный оборот спецсредств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой).

В июле областной суд в Екатеринбурге смягчил приговор до двух лет и трех месяцев. В том же месяце блогера занесли в список действующих террористов и экстремистов.