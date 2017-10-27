Мединскому оставили докторскую

Министр образования и науки России Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщается на сайте Минобрнауки.

«Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — "Отечественная история" на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков"», — говорится в тексте приказа.

2 октября за лишение Владимира Мединского степени доктора исторических наук проголосовали научный руководитель Госархива Сергей Мироненко, профессор ВШЭ Игорь Данилевский, доцент ВШЭ Александр Муравьев, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, заведующий отделом Института лингвистических исследований Евгений Головко и заместитель директора Института философии Мария Федорова. Решение носило рекомендательный характер. 20 октября точку в этом деле поставил президиум Высшей аттестационной комиссии: 70 процентов голосовавших выступили за сохранение министром статуса доктора, 30 процентов высказались против.

