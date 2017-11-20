Бортко придумал концепцию России для русских

Кинорежиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко предложил разделить понятия «Россия» и «Российская Федерация». Свою концепцию он изложил в ходе дебатов с потенциальным кандидатом в президенты Ксенией Собчак. Видеозапись беседы выложена на ее Youtube-канале.

Депутат предложил вариант новой конституции. По его мнению, Россия и Российская Федерация — это разные вещи, и вторая состоит из нескольких государств, в том числе Чечни или Татарстана.

При этом Бортко считает несправедливым, что в действующей российской конституции нет упоминания «русского народа», однако есть упоминание «татарского народа». «Я всячески приветствую это, я не только не хочу их унижать и оскорблять, наоборот, я просто хочу быть равным, больше ничего», — подчеркнул он.

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Депутат заявил, что Россия должна стать отдельным государством, где живет русский народ. Ее конституцию он предлагает начать со слов «Мы, русский народ и народы Российской Федерации». При этом он не дал конкретного ответа на уточняющий вопрос Собчак о границах страны, указав только, что Россия должна находиться там, где «нет других государств».

«Мне кажется несправедливым не упоминать меня! Меня не существует. Если вы считаете себя русской, вас тоже нет», — заявил Бортко. Собчак ответила, что находится там, где написано «многонациональный народ». «Там и находитесь, а я хочу находиться в России», — ответил режиссер.

Он подчеркнул, что ущемлен тем, что его не называют русским человеком в существующей конституции. Бортко указал, что отсутствие этих слов его оскорбляет. «Не только меня, а еще примерно 80 миллионов человек», — добавил он.

На вопрос о том, русский он или украинец, депутат заметил, что у него «500-летняя русская история по отцу», сама его фамилия — белорусско-литовская, а мать — украинка. Однако он тут же добавил, что, по его мнению, «украинского народа нет, а есть один русский народ».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. К настоящему моменту о президентских амбициях объявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский.