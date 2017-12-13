Хоккеист Ларионов призвал Россию признать вину в допинговых махинациях

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов призвал Россию признать в вину в допинговых скандалах. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я не хочу политизировать. К сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать. Начать жизнь с чистого листа. Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры», — сказал он.

Отвечая на вопрос о допинге в советское время, Ларионов заявил: «Это отдельный разговор. Сейчас не хочется об этом. Но в советское время все было практически то же самое».

Во вторник, 12 декабря, олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в зимних Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

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Днем ранее российские спортсмены выступили с совместным заявлением, в котором назвали поездку на Олимпиаду мечтой. Они пообещали, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». На следующий день президент России Владимир Путин одобрил участие россиян в ОИ под нейтральным флагом и заявил, что Россия сама отчасти виновата в том, что национальную сборную отстранили от участия в Олимпиаде.

Ларионов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр-1984 в Сараево и Игр-1988 в Калгари.

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