Москаль назвал Туку идиотом

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль в интервью изданию «Гордон» прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки о «мягком сепаратизме» в регионе.

«Кто такой этот Тука? Он в жизни в Закарпатье не был! (...) Какого хрена он сюда лезет? Я где-то его встречу в Киеве и обязательно ему это все выскажу в нелитературной форме. Пусть этот идиот Тука идет и освобождает оккупированные территории, а не разносит сплетни», — заявил губернатор.

По его словам, венгры не несут никакой опасности Украине. «Их численность составляет всего 0,04 процента от всего населения Украины. Что вы к ним пристали? Я Туке набью морду, если он еще раз вспомнит о Закарпатье. Великий политолог хренов», — резюмировал Москаль.

В пятницу, 15 декабря, Тука заявил, что огромное количество венгерских паспортов, венгерские флаги в государственных учреждениях и употребление иностранного языка во время официальных мероприятий — это один из путей мягкого сепаратизма. «Чиновники, которые делают вид, что этого не происходит, просто не на своем месте», — подчеркнул он.

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В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В связи с этим венгерское правительство выразило решительный протест. Москаль призвал президента ветировать или вернуть закон в Верховную Раду для доработки. 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья.

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