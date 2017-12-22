Бутерброд лишил футболиста места в составе команды

Нападающий голландского «Фейенорда» Майкл Крамер лишился места в составе команды из-за съеденного бутерброда. Об этом сообщает SportBible. Видеозапись последствий его поступка появилась в Twitter-аккаунте телеканала FOX Sports.

На разминке перед матчем Кубка Нидерландов с «Хераклес Альмело» Крамер решил перекусить. За это главный тренер «Фейенорда» Джованни Ван Бронхорст решил вывести его состава команды на один матч. Он посчитал, что употребление бутерброда неприемлемо для футболиста, потому что вредит желудку. Также форвард был оштрафован.

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