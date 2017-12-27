Немцы выпустили откровенный костюм для мотокросса

Немецкая марка женской одежды Namilia начала прием заказов на откровенные костюмы для мотокросса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте фирмы.
Комплект состоит из велюровых брюк свободного кроя с заниженной талией, открывающей живот, и короткой облегающей велюровой куртки на молнии. Одежда декорирована надписями Feel the Heat («Почувствуй жару») и логотипом марки.
Модели в розовом, фиолетовом и светло-голубом цвете с черными вставками уже доступны для заказа в интернет-магазине бренда; доставка заказчикам начнется с 1 февраля 2018 года. Цена куртки — 170 евро, брюк — 190 евро.
Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Бренд известен, в частности, своими скандальными нарядами для певицы Бьорк.