Путин наградил погибшего в 1942 году генерала

Президент России Владимир Путин посмертно наградил генерал-майора Александра Лизюкова орденом Жукова. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации в четверг, 15 февраля.

«За умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах наградить орденом Жукова генерал-майора Лизюкова Александра Ильича (посмертно)», — говорится в документе.

Советский военачальник, Герой Советского Союза генерал Лизюков в годы Великой Отечественной войны проявил себя при обороне переправ через Днепр, оборонительного рубежа по реке Вопь, а также в Битве под Москвой. В середине 1942 года он был назначен командующим 5-й танковой армии, которой была поставлена задача ударить по флангу и тылу наступавших на Воронеж немецких войск. Операция завершилась неудачей, а сам Лизюков в конце июля погиб в бою.

Указ о награждении генерал-майора подписан накануне юбилея. В пятницу, 16 февраля, Воронеж будет отмечать десятилетие присвоения почетного звания «Город воинской славы».

Орден Жукова учрежден указом президента России 9 мая 1994 года для награждения лиц высшего офицерского состава за заслуги в разработке и проведении крупных военных операций, в том числе в период Великой Отечественной войны.

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