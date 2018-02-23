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Медведева объяснила слезы после проката на Олимпиаде

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Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года, объяснила свои слезы после проката произвольной программы. Слова спортсменки передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня я впервые в жизни плакала. Сразу скажу, вообще не знаю, что это было. Эмоции... На самом деле, напряжения особого не было. И вообще, первые слезы появились после первого двойного акселя. Сегодня я выходила на произвольную программу с желанием остаться удовлетворенной своим прокатом. Так и вышло. Я сделала все, что могла», — рассказала Медведева.

Ранее 23 февраля она уступила соотечественнице Алине Загитовой в женском одиночном катании.После выступления россиянка не сумела сдержать эмоции.

15-летняя спортсменка набрала 239,57 балла, у Медведевой — 238,26 балла. Золото Загитовой стало первым для российской команды на Олимпиаде-2018. В активе сборной также пять серебряных и восемь бронзовых наград.

После церемонии награждения чемпионка рассказала, что чувствует радость и опустошение. По ее словам, она прошла тяжелый путь к этому золоту.

Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

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