Кержакову доверили российскую молодежь

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков возглавил юношескую сборную страны. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Специалист будет работать со спортсменами не старше 2001 года рождения. Его контракт действует до конца 2019 года. «Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу — с будущим нашего футбола», — заявил Кержаков.

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В июле 2017 года форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом Кержакова был «Зенит», который позвал его на должность координатора юношеских команд. По словам спортсмена, на новой работе он получал в десять раз меньше. Также он выступал в роли эксперта и аналитика на телеканале «Матч ТВ».

34-летний Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

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