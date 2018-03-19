Российских биатлонистов сравнили с загнанными лошадьми

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов оценил состояние российских биатлонистов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Люди перестали нормально тренироваться. Вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объемов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы», — заявил Привалов.

Материалы по теме Оттолкнулись от дна Шипулин ожил к концу сезона. Но где остальные российские биатлонисты?

Тренер рассказал, что неоднократно предлагал изменить предсезонную подготовку спортсменов. «Я объяснял это Кравцову (президенту Союза биатлонистов — прим. "Ленты.ру") на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они еще усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть», — добавил олимпийский призер.

За 8 этапов Кубка мира российкая сборная завоевала всего 5 медалей: одну золотую и четыре бронзовые. Единственное золото россиянам принес Антон Шипулин, одержав победу в спринте.

Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!