Фаната «Барселоны» вывел из комы гимн чужой команды

Испанца Франсеска Перальту, болельщика каталонской «Барселоны», удалось вывести из комы после того, как родственники включили ему гимн футбольного клуба «Севилья». Об этом сообщает The Sun.

Музыкальное произведение сперва исполняла мать пациента, после чего к ней присоединились отец и сестра. Придя в себя, Перальта отметил, что ему всегда нравился гимн «Севильи».

Молодой человек, проживающий в Мадриде, провел в состоянии комы 17 дней. Причиной подобного состояния стало столкновение с соперником во время игры в футбол. В больничной палате он запечатлен одетым в футболку амстердамского «Аякса».

Исполнитель гимна «Севильи» Франсиско Хавьер Лабандон Перес пригласил Перальту на концерт. Песня, которая считается одной из официальных для испанской команды, была написана в 2005 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!