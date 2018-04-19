Под Севастополем нашли подводный схрон времен войны

Специалисты-взрывотехники и водолазы-саперы ОМОН «Беркут» обследовали в прибрежной зоне Севастополя арсенал времен Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росгвардии.

Подозрительную находку обнаружил житель Севастополя, увлеченный дайвингом. Во время очередного погружения в районе бухты «Гильзовая» на мысе Фиолент мужчина увидел под водой множество предметов, похожих на старые боеприпасы.

Водолазы-саперы насчитали на глубине более 3,5 метра более десяти 150-миллиметровых артиллерийских снарядов немецкого производства. Боеприпасы были со следами сильной коррозии и могли представлять опасность. Принято решение об их утилизации.

В мае прошлого года сообщалось, что строители Крымского моста помогли поднять со дна Керченского пролива одномоторный американский истребитель времен Великой Отечественной войны Р-40, известный под названием «Киттихок». Самолет был обнаружен за периметром стройки в шести километрах от берега Тамани. Специалистами с глубины девяти метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны. Уцелела маркировка на двигателе, по которой можно будет в дальнейшем идентифицировать летчика.

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