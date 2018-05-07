Пнувшую ребенка из-за собаки петербурженку отправили в колонию

В Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине, ударившей ребенка на детской площадке. Об этом в понедельник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, петербурженка Надежда Федорова приговорена к году лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 500 тысяч рублей.

Инцидент с участием Федоровой произошел в сентябре прошлого года. Она выгуливала собаку на детской площадке и встретила женщину с трехлетним ребенком. Обеспокоенная мать сделала Федоровой замечание, попросив убрать собаку подальше от маленьких детей. В результате между женщинами завязалась словесная перепалка, а затем хозяйка собаки пнула ребенка ногой в живот и брызнула из газового баллончика в лицо его матери и прибежавшему из ближайшего дома на помощь охраннику. Пострадавшим потребовалась помощь врача-окулиста.

Федорову задержал прибывший на место происшествия участковый. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, на время следствия суд отправил ее под домашний арест.

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