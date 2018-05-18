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Предложившего бомбить Крымский мост журналиста назвали российской провокацией

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Том Роган

Американский политический журналист Том Роган, автор опубликованной в американском еженедельнике The Washington Examiner статьи с заголовком Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»), заявил, что получил поддержку со стороны Киева. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Рогана, он пообщался с министром иностранных дел Украины. «[Павел] Климкин сказал, что украинский народ поддерживает мою работу и что Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в [колонию особого режима] "Черный Дельфин". Хороший стеб», — указал он. При этом в комментариях к посту Рогана пользователи Twitter предположили, что общался журналист вовсе не с Климкиным, а с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус)

В то же время глава МИД Украины отметил, что не связывался с Роганом. «Смешно. Я никогда с ним не общался, а статья, честно говоря, не стоит того, чтобы ее комментировали. Не знаю, хочет ли он представить меня как героя или же как преступника. На самом деле, это не имеет значения. Все это похоже на очередную российскую провокацию», — написал Климкин в Twitter.

15 мая Роган выпустил колонку, в которой призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. Он также добавил, что США «могут и должны» поддерживать страну в этом вопросе.

Сразу после этого Следственный комитет России возбудил против американца уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью Рогана «безумием» и «проявлением некачественной журналистики». Роган, в свою очередь, указал, что не сожалеет о своем предложении, а также добавил, что при подрыве моста следует избежать жертв. Он пожаловался на поступающие ему угрозы и подчеркнул, что уважает русский народ и его историю, но не режим Владимира Путина.

В пятницу, 18 мая, Следственный комитет завел еще одно уголовное дело в отношении редактора The Washington Examine Уго Гурдона, который согласовал и разместил статью.

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