Власти Самарской области подарили сербскому футболисту автомобиль

Капитану сборной Сербии по футболу Александру Коларову подарили полноприводный внедорожник Lada 4х4. Соответствующий сертификат ему вручил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, передает ТАСС.
«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручен футболисту, который забьет первый гол на "Самара-Арене" в матче чемпионата мира. Этот гол забил футболист [Александр] Коларов, мы вручили ему приз (...). Он был очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением», — сказал Азаров.
Сербы обыграли костариканцев со счетом 1:0 во время игры, которая прошла в Самаре в воскресенье, 17 июня. Единственный гол со штрафного удара забил Коларов.
Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.