Названы вероятные места встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, которые проведут в Финляндии переговоры 16 июля, могут встретиться в одном из четырех мест Хельсинки и его пригородов. Об этом сообщает газета Ilta-lehti.

В качестве первого варианта называется правительственная резиденция Кенигстед в городе Вантаа, пригороде столицы Финляндии. Отмечается, что усадьба расположена в нескольких минутах езды от аэропорта. В 2018-м здесь уже проходили важные международные встречи.

Вторым вариантом издание называет резиденцию финского лидера Саули Ниинистё — Мянтюниеми. Она расположена в Хельсинки, но также удалена от центра. При этом сообщается, что организовать встречу Трампа и Путина в этом особняке возможно в более короткий срок, чем на других площадках.

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Третий вариант — расположенный на берегу моря отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Он находится в 15 минутах езды от центра Хельсинки. При этом, как отмечает РИА Новости, на 16 июля в отеле нет свободных мест.

Последний вариант — Президентский дворец, который находится в самом центре Хельсинки.

Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается обсудить с Путиным конфликты в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и другие вопросы.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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