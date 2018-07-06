Посадившие на урну Ленина британские фанаты оказались русскими

Футбольные болельщики из ролика про издевательства над пожилым мужчиной, похожим на Владимира Ленина, оказались русскими. Об этом пишет пользователь VovaTashkent1978 в своем посте на портале Pikabu.

Герой видео в красной футболке сборной Англии и покрытый татуировками оказался россиянином, известным под именем Леонид Старый. Профиль болельщика в социальной сети «ВКонтакте» на данный момент удален, однако страница пользователя, где можно увидеть фотографии с идентичной майкой и татуировками, доступна через кэш поисковой системы Google. Также Леонид Старый является администратором сообщества, предлагающего услуги тату-мастера. Согласно информации о сообществе, профессиональную деятельность болельщик осуществляет в Москве.

Видео об издевательствах над пожилым россиянином стало набирать популярность с 4 июля, хотя сам ролик был доступен на YouTube уже в конце июня. Ряд СМИ назвал болельщиков англичанами. Предположительно, провокационный ролик был сделан накануне матча между сборными Англии и Колумбии. Англичане победили латиноамериканцев в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышли в 1/4 финала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!