Adidas завершит чемпионат мира в Парке Горького

В честь завершения чемпионата мира adidas организует в Парке Горького футбольный турнир и концерт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

14 июля на набережной Парка Горького пройдет финал международного турнира по уличному футболу adidas Tango League. Пятеро финалистов сразятся в финальном матче с действующими игроками международной команды Tango Squad FC. Специальными гостями мероприятия станут чемпионы мира — Кака и Лукас Подольски.

После турнира состоится концерт. На нем выступят американский рэпер French Montana, французский диджей DJ Snake и британский рэпер Not3s. Начало мероприятия в 16:00 по московскому времени. Музыкальный лайн-ап — с 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля на стадионе «Лужники». В решающем матче турнира встретятся сборные Хорватии и Франции. За день до этого бронзу разыграют англичане и бельгийцы.

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