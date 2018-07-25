Защитника сборной России забраковали для игры в лучших командах Англии

Английский тренер и бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс поделился своим мнением относительно перспектив российского защитника Ильи Кутепова. Слова специалиста приводит газета «Известия».

Пирс отметил, что 24-летний россиянин успешно провел лишь один большой турнир (чемпионат мира-2018). По мнению англичанина, этого недостаточно для трансфера в серьезный клуб.

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«Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы Английской премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», — уверен тренер.

На чемпионате мира-2018 Кутепов провел все пять матчей в составе сборной России, дойдя до четвертьфинала турнира. Защитник является воспитанником Академии им. Коноплева и с 2012 года находится в системе московского «Спартака». В составе московского клуба Кутепов становился чемпионом России (сезон-2016/2017).

Пирс выступал в составе английской сборной с 1987 по 1999 год. Является бронзовым призером чемпионата Европы-1996. В настоящее время работает ассистентом главного тренера в английском «Вест Хэм Юнайтед».

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