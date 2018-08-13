Футболист разглядел в россиянах зомби

Российский нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз прокомментировал использование социальных сетей. Слова футболиста приводит «Бизнес.Online».

«Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон. Люди сегодня сидят в этом Instagram как зомби, согласитесь», — рассказал Полоз. При этом 27-летний форвард отмечает пользу мессенджеров. WhatsApp позволяет ему общаться с одноклубниками.

В Instagram-аккаунте футболиста 156 публикаций, на него подписаны почти 36 тысяч пользователей. Футболист ведет аккаунт совместно с супругой.

Полоз выступает за «Рубин» на правах аренды, он принадлежит петербургскому «Зениту». В этом сезоне в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил один гол.

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