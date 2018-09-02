Черчесов объяснил провал Смолова на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение насчет выступления нападающего Федора Смолова на домашнем чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Федор тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами, — подсказывали, где улучшить, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент чемпионата», — заявил Черчесов.

27 августа был объявлен состав сборной России на ближайшие матчи. Смолов не попал в заявку команды. По словам Черчесова, футболисту, перешедшему из «Краснодара» в московский «Локомотив», дали время закрепиться в новой команде.

На прошедшем чемпионате мира нападающий не сумел забить ни в одном из пяти матчей и допустил промах в послематчевой серии пенальти 1/4 финала со сборной Хорватии.

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