Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» (ХГСР) Александр Калинин, обвиняемый в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда» и экстремизме, освободился из-под ареста. Об этом в понедельник, 24 сентября, осведомленный источник сообщил «Интерфаксу».

«По истечении срока содержания под стражей, который закончился 23 сентября, Калинин был освобожден из следственного изолятора», — сказал он. По словам источника, следователь избрал Калинину меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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12 октября 2017 года сообщалось, что в отношении арестованного за принуждение прокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» лидера ХГСР Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме. По словам информированного источника, дело было возбуждено после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов со своим участием, где звучали оскорбления в адрес мусульман.

10 октября 2017 года стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить деятельность организации ХГСР.

19 сентября 2017 года Александр Калинин вместе с двумя предполагаемыми сообщниками был задержан по подозрению в организации поджога автомобиля Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

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