Экипаж сбитого Ил-20 наградят посмертно

Российские военнослужащие, погибшие при крушении самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, посмертно представлены к награждению орденами Мужества. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Минообороны РФ.

Ил-20 был поражен ракетой сирийского комплекса ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих. Позже в российском военном ведомстве заявили, что израильская сторона фактически подставила российский самолет под удар, так как заблаговременно не сообщила она начале боевой операции в районе провинции Латакия.

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Президент РФ Владимир Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайностей», а также призвал не сравнивать эту ситуацию с ноябрем 2015 года, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. По его словам, к гибели самолета-разведчика привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

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