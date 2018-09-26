В Магасе начали задерживать протестующих

В Магасе, где проходит несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии, начали задерживать протестующих. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

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Сотрудники применили против активистов дубинки. По словам правоохранителей, доставлять задержанных в отделение они не собираются, хотя об этом просят старейшины.

В акции участвуют более 100 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии пытались успокоить собравшихся, однако митингующие не стали расходиться. Не смог уговорить людей пойти по домам и прибывший на место мэр Магаса Беслан Цечоев.

В городе жалуются на перебои в работе мобильного интернета. Многие местные жители уверены, что это связано с акциями протеста. Дорога в Магас в настоящее время перекрыта военными.

Ранее в среду, 26 сентября, ингушские власти предупредили, что будут пресекать попытки провести несанкционированные массовые мероприятия.

Недовольство жителей Ингушетии, помимо планов передать Чечне часть территории региона, вызвано и отставкой главы Сунженского района Иссы Хашагульгова.

Территориальный вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (ЧИАССР), были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов — Серноводска и Ассиновской, отошел к Ингушетии.

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