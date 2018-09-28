Захватчики церкви из «Правого сектора» оказались чиновниками

Ивано-франковская полиция опровергла сообщения Украинской православной церкви Московского патриархата о захвате помещений храма бойцами запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». В ведомстве сообщили, что в церковь приходили местные чиновники.

По сведениям полиции, администрация поселка Богородское решила передать часть зданий при Свято-Троицком храме в пользование музыкальной школе. Раньше строения находились в ведении УПЦ МП. Представитель Церкви выступил против такого решения и обратился в полицию с жалобой на попытку захвата. На место выехали сотрудники ведомства.

В результате конфликта один мужчина получил ушиб мягких тканей лба, другому диагностировали растяжение связок локтевого сустава. Силовики заявили, что никаких противозаконных действий относительно здания не совершалось. Других причин конфликта, в том числе на межконфессиональной почве, не зафиксировано. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 28 сентября пресс-служба УПЦ МП заявила, что бойцы «Правого сектора» захватили храм и избили верующих. Нападавшие выломали двери, разбили окна и сменили замки. По данным УПЦ, во время нападения некоторые прихожане получили черепно-мозговые травмы и переломы, также пострадал настоятель.

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15 сентября председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил опасения, что в случае предоставления украинской церкви автокефалии может начаться кровопролитие, поскольку верующие встанут на защиту Киево-Печерской лавры и других святых мест.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». В ответ РПЦ заявила, что эти действия являются грубым нарушением церковных канонов и представляют угрозу всему мировому православию. Московский патриархат пригрозил разорвать отношения с Константинополем, если тот поддержит предоставление автокефалии украинским раскольникам.

УПЦ МП — одна из трех религиозных организаций Украины, причисляющих себя к православным христианам. Остальные две — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только УПЦ Московского патриархата. Она входит в его состав, однако наделена правами широкой автономии.

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