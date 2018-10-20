Кокорина и Мамаева перевели из карантина

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры следственного изолятора «Бутырка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Он отметил, что в камерах есть все необходимое, а жалоб от футболистов не поступало. По словам Мельникова, камера Кокорина оснащена возможностью общаться с сотрудниками СИЗО через видеосвязь.

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Представитель ОНК рассказал, что Мамаев посетил в пятницу 19 октября храм, который находится на территории СИЗО, и встретился с отцом. У других обвиняемых свиданий с родственниками пока не было.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО до 8 декабря Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева.

8 октября футболисты в компании друзей стали зачинщиками двух драк в Москве. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в одну из столичных кофеен, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. В конфликте пострадал и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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