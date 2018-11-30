Турция разрешила арестовать саудовцев из-за убийства журналиста

Суд в Стамбуле выдал ордер на заочный арест 15 граждан Саудовской Аравии, обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает Timeturk.

Отмечается, что решение принято по запросу стамбульской прокуратуры. Указывается, что 15 саудовцев были непосредственно причастны к убийству. Турция при этом потребовала от Эр-Рияда выдачи всех 18 подозреваемых по этому делу. Также отмечается, что Саудовская Аравия до сих пор не раскрыла местонахождение тела Хашкуджи.

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Саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи убили 2 октября, когда тот пришел в диппредставительство королевства в Стамбуле. Ему были нужны документы, подтверждающие развод, чтобы заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от здания консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали смерть журналиста на протяжении почти трех недель. Позднее убийство признали, но назвали его непреднамеренным. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.

Турция подозревает в убийстве журналиста в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Местные власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По последней их версии, мужчину пытали, расчленили, а тело затем вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.

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