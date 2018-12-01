Украинский замминистра напал на депутата в прямом эфире

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Верховной Рады Евгения Мураева в прямом эфире программы «Народ против», которая выходит на телеканале ZIK. Видео с инцидентом доступно на странице телеканала в YouTube.

Таким образом чиновник отреагировал на фразу Мураева о том, что инцидент в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, был намеренно спровоцирован украинской стороной. «В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20», — пояснил депутат.

В ответ замминистра обозвал его «подлюкой», после чего подошел к Мураеву, начал хватать его за руки, а затем пнул стойку, за которой тот стоял. В результате конструкция сломалась и упала на депутата.

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В конце ноября депутаты Верховной Рады Украины устроили потасовку во время заседания, на котором обсуждалось введение военного положения в стране. В ходе драки депутаты разбили дисплей у трибуны.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как «акт военной агрессии», Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться в ходе саммита G20 в Аргентине.

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