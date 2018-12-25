Затраты на поездку детей брянских чиновников в Турцию возместили

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевел в благотворительный фонд имени дипломата Андрея Карлова компенсацию за поездку детей местных чиновников в Турцию вместо подопечных фонда. Об этом во вторник, 25 декабря, он сообщил ТАСС.

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Сумма перевода составила 450 тысяч рублей. В беседе с агентством Шкуратов подтвердил, что выделил деньги из личных средств.

25 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о ситуации в Брянской области. Он уточнил, что для урегулирования вопроса осуществляются определенные действия.

Сопровождающая детей в поездке Галина Орлова рассказала, что изначально в поездку были приглашены юнармейцы. Дети должны были посетить открытие в Турции памятника послу Карлову: с соответствующей просьбой к губернатору Брянской области Александру Богомазу обратилась вдова дипломата Марина Карлова.

Поездка была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Карлова. 23 декабря портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что местные чиновники и силовики бесплатно отправили своих детей на отдых на средства фонда вместо того, чтобы послать туда тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей.

Вдова Карлова назвала эту информацию «чудовищной ложью» и пообещала обратиться в правоохранительные органы.

Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в результате покушения в Анкаре. История его семьи связана с городом Клинцы.

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