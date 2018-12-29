Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение

Подросток, напавший на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.

«По делу вынесено постановление в порядке главы 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ о применении принудительных мер медицинского характера», — отметил представитель суда.

5 декабря сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении школьника. Тогда же стало известно, что подростка признали невменяемым.

По версии следствия, утром 19 января девятиклассник с двумя одноклассниками напал на учителя и других школьников, устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью. Следствие считает, что у подростков был умысел на убийство, который они не смогли довести до конца «по независящим от них обстоятельствам».

Молодому человеку были предъявлены обвинения в угрозе убийством, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 30, часть 2 статьи 105, часть 2 статьи 167, часть 1 статьи 119 УК).

Двое его соучастников вместе с родителями и защитниками сейчас знакомятся с материалами дела. После чего они предстанут перед судом.

19 января в результате нападения подростка с топором и ножом на учителя и семиклассников пострадали семеро. Среди них сам нападавший, который ранил себя в попытке совершить суицид. Следователи считают, что мотивом преступления стала ненависть девятиклассника к некоторым преподавателям, а также конфликты с другими учениками.

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