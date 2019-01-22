Меркель пожелала хорошего развода с Британией

Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) должен пройти хорошо. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Я забочусь, чтобы наш развод с Великобританией прошел хорошо», — отметила глава немецкого правительства. По ее словам, это необходимо для продолжения тесного сотрудничества в таких важных сферах, как оборона, внутренняя безопасность, борьба с терроризмом, торговля, а также в исследовательских проектах.

Канцлер также обратила внимание, что британцы всегда говорили о желании быть независимыми и не особо оценили, когда отношения с Европой углубились, сообщает РИА Новости. Меркель указала, что Соединенное Королевство не входило в зону евро и зону свободного перемещения, а также вело свою политику. «Отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным», — добавила она.

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15 января в британском парламенте состоялось голосование по вопросу Brexit. Большинство проголосовало против предложенной правительством и согласованной с ЕС сделки по «мягкому выходу» с переходным периодом. 17 января парламентарии отклонили вотум недоверия Терезе Мэй, однако правительству еще только предстоят переговоры с парламентом о новых условиях сделки с Брюсселем.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit, запланированное на 29 марта.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум 2016 года, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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