Русского иммигранта пристыдили за «непристойный» номер на Tesla

В Калифорнии владельца автомобиля Tesla попросили поменять индивидуальный регистрационный знак «XYECLA». Об этом сообщил собственник машины Владимир Якунин в своем Facebook.

К своей публикации он приложил фотографию письма из Автотранспортной инспекции. В нем сказано, что латинские буквы X, Y, E в такой последовательности могут звучать как «непристойное сленговое обозначение мужских гениталий», если произносить сочетание на русском.

В ведомстве добавили, что стараются не допускать выдачу номеров, которые звучат неблагозвучно. «Некоторые слои общества могут посчитать это недопустимым», — сказано в письме.

Отмечается, что владельцу Tesla придется сдать номер, в противном случае он будет аннулирован. Якунин может обжаловать решение инспекции в течение десяти дней.

На фотографии, опубликованной Якуниным, справа от его автомобиля припаркована Tesla черного цвета с номером «XYESLA». Как он пояснил в комментариях, второй автомобиль с «вульгарным номером» принадлежит его другу. Тот, в свою очередь понадеялся, что его номер не аннулируют, и порекомендовал Якунину «такое не постить от греха подальше».

Якунин также упомянул, что кастомизация номера в США стоит от 50 до 100 долларов в год, однако потраченные деньги ему вряд ли вернут.

В августе сообщалось, что сотрудники Роскомнадзора обратились в редакцию Sports.ru с просьбой изменить фамилию футболиста из Соломоновых островов Пола Хуя (Paul Huia) из-за нецензурной лексики.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!