Друзя высмеяли у Урганта

В юмористическом шоу «Вечерний Ургант» пошутили над магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем, которого главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил в попытке подкупа. Фрагмент эфира выложен на YouTube.

Друзь попал в рубрику «Могли прийти, но не пришли». Как было сказано, он не пришел на шоу, потому что «как-то узнал ответы на все вопросы»: «как дела?», «любимое блюдо» и «почему в черном ящике дырочка?».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение конфликту Друзя и Бера.

12 февраля Бер заявил, что Друзь, участвовавший в передаче «Кто хочет стать миллионером?» в ноябре, пытался подкупить его. Якобы магистр хотел заранее получить вопросы, взамен обещая поделиться выигрышем с Бером. Главред викторины записал их разговор на диктофон. Друзь в ответ заявил, что Бер сам предложил ему прислать заранее вопросы в обмен на часть выигрыша.

Первый канал отстранил обоих от своего эфира. Генеральный директор канала Константин Эрнст предположил, что между Друзем и Бером есть личный конфликт.

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