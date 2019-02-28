США заподозрили в желании сорвать конференцию в Москве

США пытаются убедить союзников по НАТО ограничить участие в Московской конференции по международной безопасности. Об этом ТАСС в четверг, 28 февраля, сообщил источник в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

По словам собеседника агентства, Вашингтон прямо рекомендует странам Европы отправить на мероприятие лишь младших дипломатов посольств, причем исключительно в качестве наблюдателей. Американцы утверждают, что форум якобы используется Кремлем для обвинений в адрес Запада и дезинформации, отметил он.

Источник также указал, что США пытаются внушить партнерам, что Россия на мероприятии попытается повлиять на позицию стран НАТО по важным для нее вопросам, «вовлечь [их] в свою орбиту». При этом в Вашингтоне подчеркивают, что диалог с Москвой якобы можно вести лишь по конкретным вопросам.

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«Подобные подковерные методы американской дипломатии российскую сторону давно не удивляют», — добавил собеседник.

Московская конференция по международной безопасности должна пройти 24 — 25 апреля.

Ранее в феврале замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в обозримом будущем будет проводить политику «стратегического терпения» в отношении США. Замминистра отметил, что Вашингтон не является партнером для Москвы.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о «рэкетирских нападках» Вашингтона в отношении Москвы. Он также высказал мнение, что сейчас нет оснований надеяться на улучшение отношений между странами.

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