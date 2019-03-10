Появилось видео испытаний слепящего оружия

tvzvezda.ru

На петербургском заводе холдинга «Росэлектроника» провели испытания станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», видео опубликовал телеканал «Звезда».

Отмечается, что оружие способно нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до пяти километров в ночное и сумеречное время. Для этого на корабле включается прожектор, свет от которого может ослепить человека.

Начальник управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров заявил телеканалу, что многие добровольцы отмечали пятно перед глазами, которое вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Они также жаловались на головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации. При этом последствий для зрения, по словам Жарова, у «Филина» нет, что отличает российское изобретение от иностранных аналогов.

Военно-морской флот (ВМФ) России начал получать станции 5П-42 «Филин» в феврале. Они установлены на кораблях «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный «5П-42 Филин», провел учения по противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности недалеко от единственной базы ВВС Шотландии.

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