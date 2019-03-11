Александр Емельяненко обратился ко всем не любящим его людям

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал в Instagram пост, посвященный людям, которые его не любят.

Спортсмен выложил картинку со словами: «Те, кто меня не любит... Успокойтесь! Вы мне тоже на *** не нужны». В комментарии к публикации Емельяненко добавил: «Как-то так!»

В начале марта спортсмен попался полиции за рулем золотистого Mercedes. Он скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками правоохранительных органов. При этом боец отказался проходить медицинское освидетельствование. Его арестовали за неповиновение полиции.

По решению суда Кисловодска Емельяненко был лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тысяч рублей. Помимо этого, организация Russian Cagefighting Championship (RCC) отменила его бой, запланированный на 4 мая, и приостановила контракт с ним.

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