Россия осудила удар США по Афганистану

Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

В ведомстве атаку назвали «очередным военным преступлением сил международной коалиции». Там отметили, что «данная варварская акция уже вызвала широкий резонанс в Афганистане», а особый цинизм операции придает то, что она была проведена во время мирных переговоров США и движения «Талибан» (запрещено в России).

«Решительно осуждаем очередное преступление натовских войск на афганской территории, присоединяемся к призыву миссии ООН о проведении тщательного расследования и требуем привлечь виновных к ответственности. Возмущены тем, что ни один из предыдущих инцидентов подобного рода так и не был должным образом расследован и никто не понес заслуженного наказания», — резюмируется в сообщении МИД.

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В Министерстве напомнили, что это не первая подобная атака: в октябре 2015 года вооруженные силы США нанесли удар по больнице организации «Врачи без границ». В результате погибли 42 мирных жителя, еще 37 были ранены. Тогда бывший президент США Барак Обама извинился за произошедшее.

25 марта сообщалось, что авиаудар США по позициям движения «Талибан» убил 13 гражданских, в том числе троих детей.

12 марта представители движения «Талибан» договорились с американцами о выводе войск из Афганистана. Детали соглашения не разглашаются.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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