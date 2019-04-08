Прокуратура открестилась от отмены концертов и переложила вину на организаторов

В правоохранительных органах заявили, что в отмене концертов современных российских исполнителей, которые произошли в конце 2018 года, виноваты сами организаторы. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 8 апреля.

Отмечается, что в ноябре прошлого года в преддверии концерта рэпера Хаски в Краснодаре глава регионального отделения общественной организации «Общее дело» Елена Удовенко заявляла, что песни хип-хоп-исполнителя содержат недопустимую для детей информацию. Как утверждает прокуратура, в связи с этим владельцев площадок Arena Hall и Bounce в Краснодаре предупредили, что на мероприятие не должны допускаться посетители младше 16 лет. Там также отметили, что не принимали никаких мер, направленных на запрет выступления.

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В прокуратуре Татарстана отмену концерта дуэта IC3PEAK объяснили тем, что владелец площадки «Фабрика Алафузова», где было запланировано мероприятие, сам расторг договор аренды. Затем коллектив перенес выступление в клуб «Нора», которое, по словам силовиков, было сорвано из-за сообщения о минировании.

Про отмену концерта Элджея в Якутске пояснили, что организатор продавал билеты с пометкой «12+», несмотря на наличие в песнях рэпера нецензурных слов. При этом правоохранители добавили, что артист сам решил не выступать из-за давления общественности. В прокуратуре Нижегородской области объяснили отмену других мероприятий: «Монеточка — по причине болезни певицы, Элджей и Matrang — по причине низких показателей продажи билетов, Jah Khalib — в связи с трагическими событиями в Керчи, "Френдзона" — в связи с отменой тура артистов по всей стране».

Заявления правоохранительных органов противоречат словам музыкантов и организаторов их концертов, которые неоднократно жаловались на давление и угрозы со стороны прокуратуры. В декабре 2018 года президент Владимир Путин осудил задержание артистов и отметил, что в данном вопросе «нужно действовать по-другому, грубо запрещать нельзя».

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