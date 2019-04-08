Россиянку эвакуировали с горы с травмой ноги

Российская туристка эвакуирована с горы в Свердловской области из-за полученной там травмы ноги. Об этом сообщает РИА Новости.

Путешественница в составе не зарегистрированной в МЧС группы из трех человек участвовала в походе на гору Конжаковский камень на севере региона. Вечером 7 апреля от группы поступило сообщение, что одна из участниц похода пострадала. Из близлежащего города Карпинска к Конжаковскому камню отправились представители местного поисково-спасательного отряда на снегоходах, а также медики бригады скорой помощи.

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Вечером 7 апреля они добрались до базы отдыха «Конжаковский камень», где их ожидал один из участников похода. Непосредственно в горы решено было отправиться утром следующего дня, 8 апреля. Операция по эвакуации пострадавшей была затруднена горным рельефом и глубоким снежным покровом. Травмированную женщину и второго из ее спутников обнаружили в 15 километрах от базы отдыха и доставили на базу на снегоходе с прицепом-санями. С базы отдыха медики на машине скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу Карпинска.

Ранее в апреле российская туристка попала в больницу с тяжелой травмой, полученной в результате занятий парасейлингом (планировании на парашюте, прикрепленном тросом у движущемуся катеру — прим. «Ленты.ру») в Иордании. Штормовой ветер оборвал трос, туристку отнесло на скалы, где она получила травмы.

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