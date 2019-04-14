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Российского бойца обвинили в преследовании соперника накануне дебюта в UFC

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Зелим Имадаев (слева) и Али Абдель-Азиз

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев пытался атаковать американца Макса Гриффина накануне их поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Бретт Окамото со ссылкой на слова самого Гриффина.

«Макс рассказал мне о попытках Имадаева напасть на него в отеле на этой неделе. Было несколько случаев, однажды даже пришлось вызвать полицию», — сообщил Окамото. По его информации, россиянина прогнали из одного из тренировочных залов в Лас-Вегасе якобы за то, что Имадаев наносил вред спарринг-партнерам.

На UFC 236 российский боец уступил Гриффину раздельным решением. В главном бою вечера победу праздновал американец Дастин Порье. В поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе он превзошел Макса Холлоуэя. В сентябре ему предстоит встреча с действующим обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Поражение стало для Имадаева первым в карьере. Бой против американца стал дебютным для 24-летнего спортсмена в организации. До этого россиянин выступал в Fight Nights Global.

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