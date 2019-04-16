«Россия 24» позвала игравшего Квазимодо актера рассказать о пожаре в Нотр-Даме

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Телеканал «Россия 24» позвал лидера группы «Танцы минус», исполнителя роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» Вячеслава Петкуна, в прямой эфир о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Видеозапись опубликована на «Вести.Ru».

В начале ведущий эфира спросил Петкуна о «первых эмоциях» после пожара. «Я с собором себя всерьез не ассоциирую. Все это печально, похоже на глобальную культурную катастрофу, в голове не укладывается, как это могло произойти», — сказал он.

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После недолгого обсуждения телеведущий задал музыканту вопрос о том, планирует ли он собирать со своей группой дать концерт или провести театральную постановку, чтобы собрать деньги на восстановление собора. «Мне такая мысль в голову не приходила. Но раз она пришла вам, то вполне возможно она придет еще кому-то. Мне кажется, собрать пожертвования на восстановление можно и не возвращаясь к театральной постановке», — ответил Петкун.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и часы. Лишь к утру 16 апреля возгорание удалось потушить. По последним данным, пострадали два полицейских и один пожарный.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари. По оценкам экспертов, на это уйдет от пяти лет до нескольких десятилетий.

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» поставили по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», дебют состоялся в 1998 году. В российской версии главные роли в постановке исполняли Вячеслав Петкун (Квазимодо), Теона Дольникова (Эсмеральда), Александр Маракулин (Фролло), Антон Макарский (Феб) и Анастасия Стоцкая (Флер-де-Лис).

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